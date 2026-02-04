Roma | rubano borsa a un’anziana all’Ardeatino e speronano pattuglia polizia due arresti

Questa mattina, nel quartiere Ardeatino di Roma, un’anziana donna è stata derubata nella zona del parcheggio di un centro commerciale. I ladri hanno tentato di scappare con la borsa, ma sono stati fermati da una pattuglia della polizia. Durante il tentativo di fuga, i due sospetti hanno speronato l’auto di servizio, creando panico tra i presenti. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. La donna è rimasta illesa, mentre i due uomini sono stati portati in questura.

Un episodio di furto ha scosso il quartiere Ardeatino di Roma, dove un’anziana è stata derubata nel parcheggio di un centro commerciale. L’evento si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15:40, e ha visto coinvolti due uomini di origine peruviana, successivamente arrestati al termine di un inseguimento che si è concluso in zona Bravetta. La dinamica del furto. Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i due malviventi erano arrivati nel parcheggio del centro commerciale a bordo di un’auto a noleggio. Mentre uno dei due rimaneva in macchina con il motore acceso, l’altro si è avvicinato all’anziana con una scusa, sostenendo che le erano cadute delle monete a terra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: rubano borsa a un’anziana all’Ardeatino e speronano pattuglia polizia, due arresti Approfondimenti su Roma Ardeatino Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma Un’anziana donna è stata vittima della truffa delle monete nel parcheggio di un centro commerciale a Roma. Anzano del Parco, spacciatori speronano l'auto della polizia: tre arresti A Anzano del Parco, nel Comasco, tre persone sono state arrestate dopo un inseguimento con la polizia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Ardeatino Argomenti discussi: Fa la spesa al supermercato, le rubano il cellulare: marito e moglie smascherati dalle telecamere; I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma. Roma: rubano borsa a un’anziana all’Ardeatino e speronano pattuglia polizia, due arrestiFurto nel quartiere Ardeatino: due uomini arrestati dopo aver derubato un'anziana e speronato una pattuglia della polizia. romadailynews.it Roma, ladri sfondano il vetro di un’auto e rubano trucchi, salviette e assorbenti ignorando il portafogli nella borsaA Roma, alcuni ladri hanno puntato un’auto parcheggiata all’incrocio tra via Isacco Artom e via dei Colli Portuensi. La proprietaria, nella fretta di accompagnare il figlio a scuola, aveva lasciato ... blitzquotidiano.it Franco Rolandi. . Lo scorso 22 gennaio, Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150 mila euro del garante, combinata a REPORT, in seguito alla pubblicazione nel corso del programma dell'audio dei dialoghi tra San Giuliano, ex ministro e la moglie facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.