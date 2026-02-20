Cassiere del supermercato colpito con un pugno al volto a Verona | arrestato un diciannovenne
Giovedì 19 febbraio a Verona, un cassiere è stato colpito con un pugno al volto durante un’altercazione nella zona di piazza Cittadella. La causa dello scontro sembra essere stata una discussione tra clienti, che è rapidamente degenerata. Un giovane di 19 anni è stato arrestato sul posto dalla polizia, chiamata dai testimoni. Il cassiere è stato medicato sul luogo e non ha riportato ferite gravi. Si indaga per capire le ragioni dell’aggressione e se ci siano altre persone coinvolte.
Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia locale dopo la fuga in monopattino. Zivelonghi: «L’assenza di vere politiche nazionali di prevenzione è davanti agli occhi di tutti» Nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio un nuovo episodio di violenza, dopo i fatti di lunedì, ha interessato l’area di piazza Cittadella a Verona. Secondo quanto riferito dal Comune, i fatti sarebbero iniziati all’interno di un supermercato della zona, dove un giovane di 19 anni, dopo aver acquistato alcuni prodotti, avrebbe contestato l’importo pagato. La discussione sarebbe quindi rapidamente degenerata fino a culminare in un’aggressione ai danni del cassiere, colpito con un pugno al volto.🔗 Leggi su Veronasera.it
