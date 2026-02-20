Cassiere del supermercato colpito con un pugno al volto a Verona | arrestato un diciannovenne

Giovedì 19 febbraio a Verona, un cassiere è stato colpito con un pugno al volto durante un’altercazione nella zona di piazza Cittadella. La causa dello scontro sembra essere stata una discussione tra clienti, che è rapidamente degenerata. Un giovane di 19 anni è stato arrestato sul posto dalla polizia, chiamata dai testimoni. Il cassiere è stato medicato sul luogo e non ha riportato ferite gravi. Si indaga per capire le ragioni dell’aggressione e se ci siano altre persone coinvolte.