Ardea rapina a mano armata in un ristorante in piazza Poi la fuga
Questa sera, un uomo armato ha assaltato un ristorante nel cuore di Ardea. Ha minacciato i clienti e il personale, arraffando il denaro presente e scappando via a piedi. La polizia sta cercando ancora di rintracciare il rapinatore, mentre i clienti sono rimasti sotto shock. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato grande paura tra i residenti.
Ardea, 28 gennaio 2026 – Nella serata di ieri si è verificata una rapina a mano armata ai danni di un ristorante situato nella piazza centrale di Ardea. Un rapinatore, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione nel locale brandendo una pistola, della quale non è stato possibile stabilire se fosse vera o finta. Dopo aver minacciato il titolare, ha afferrato una somma di denaro per poi darsi alla fuga. L’uomo si è allontanato passando davanti all’ufficio postale e raggiungendo, secondo quanto ricostruito, un complice lungo il tratto di strada che conduce all’uscita dell’arco della porta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
