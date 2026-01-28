Ardea rapina a mano armata in un ristorante in piazza Poi la fuga

Questa sera, un uomo armato ha assaltato un ristorante nel cuore di Ardea. Ha minacciato i clienti e il personale, arraffando il denaro presente e scappando via a piedi. La polizia sta cercando ancora di rintracciare il rapinatore, mentre i clienti sono rimasti sotto shock. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato grande paura tra i residenti.

Ardea, 28 gennaio 2026 – Nella serata di ieri si è verificata una rapina a mano armata ai danni di un ristorante situato nella piazza centrale di Ardea. Un rapinatore, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione nel locale brandendo una pistola, della quale non è stato possibile stabilire se fosse vera o finta. Dopo aver minacciato il titolare, ha afferrato una somma di denaro per poi darsi alla fuga. L’uomo si è allontanato passando davanti all’ufficio postale e raggiungendo, secondo quanto ricostruito, un complice lungo il tratto di strada che conduce all’uscita dell’arco della porta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ardea Rapina Rapina a mano armata in un negozio: malvivente in fuga con un migliaio di euro Rapina a mano armata in una sala slot in Irpinia, banditi in fuga col bottino Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ardea Rapina Argomenti discussi: Omicidio del benzinaio di Ardea, il 19enne accusato dichiara a sorpresa Non l’ho ucciso io; Omicidio del benzinaio di Ardea, l’imputato ritratta in aula: Non l’ho ucciso io - Quotidiano La. Ardea, rapina a mano armata in un ristorante in piazza. Poi la ugaArdea, 28 gennaio 2026 – Nella serata di ieri si è verificata una rapina a mano armata ai danni di un ristorante situato nella piazza centrale di Ardea. ilfaroonline.it SPACCIO A ROMA E PROVINCIA, SEQUESTRO PER UN VALORE DI OLTRE 5 MILIONI DI EURO: BLITZ ANCHE AD ARDEA E NETTUNO - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.