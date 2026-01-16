A23 al via i lavori sul cavalcavia | notti di chiusure e traffico deviato

Sono iniziati i lavori di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Udine Nord sull’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Durante le operazioni, sono previste chiusure notturne e deviazioni del traffico per garantire la sicurezza e l’efficienza degli interventi. Si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi e di seguire le indicazioni delle autorità durante le fasi di lavoro.

Prendono il via i lavori di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Udine Nord lungo l'autostrada A23 Udine–Tarvisio. Per consentire le attività propedeutiche all'avvio del cantiere, nelle notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, nella fascia oraria 22 –6, sarà chiuso il.

