Lavori sul ponte della strada statale 192 a Motta Sant' Anastasia | traffico deviato dal 20 gennaio

Da cataniatoday.it 16 gen 2026

Dal 20 gennaio al 7 marzo, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” nel Comune di Motta Sant'Anastasia sarà chiusa tra il km 73,850 e il km 74, per lavori sul ponte. Il traffico sarà deviato durante questo periodo, per consentire le operazioni di manutenzione e sicurezza. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea.

Da giovedì 20 gennaio fino al 7 marzo la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, nel Comune di Motta Sant'Anastasia, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 73,850 e il km 74. Lo rende noto Anas, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte al km 73,914.Per i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

