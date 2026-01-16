Lavori sul ponte della strada statale 192 a Motta Sant' Anastasia | traffico deviato dal 20 gennaio

Dal 20 gennaio al 7 marzo, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” nel Comune di Motta Sant'Anastasia sarà chiusa tra il km 73,850 e il km 74, per lavori sul ponte. Il traffico sarà deviato durante questo periodo, per consentire le operazioni di manutenzione e sicurezza. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea.

Da giovedì 20 gennaio fino al 7 marzo la strada statale 192 "Della Valle del Dittaino", nel Comune di Motta Sant'Anastasia, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 73,850 e il km 74. Lo rende noto Anas, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte al km 73,914.

