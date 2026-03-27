Un ragazzo di 18 anni, disabile al 100% a causa della sindrome di Tourette, è stato aggredito nel primo pomeriggio di mercoledì nel Bresciano. Mentre passeggiava nel centro del paese vicino a casa, è stato colpito ripetutamente da un coetaneo. La vittima ha riportato ferite sanguinanti. La vicenda è stata segnalata alle forze dell'ordine per le indagini del caso.

Aggressione shock nel Bresciano. Un ragazzo di 18 anni, disabile al 100% perché affetto dalla sindrome di Tourette, è stato violentemente picchiato nel primo pomeriggio di mercoledì, mentre passeggiava in paese – abita a Villa Carcina – poco lontano da casa. Il presunto aggressore potrebbe essere un suo coetaneo: i due potrebbero anche conoscersi. Non è chiaro cosa potrebbe aver scatenato la furia dell'altro ragazzo. Ma sta di fatto che il 18enne sarebbe stato prima insultato e poi colpito, più e più volte: calci ai fianchi e pugni in testa, anche quando era a terra. Un testimone potrebbe aver assistito alla scena, ma l'aggressore si è allontanato rapidamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ragazzo disabile picchiato a sangue da un coetaneo

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