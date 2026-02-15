Ragazzo disabile picchiato e gettato in un cassonetto dell' immondizia | due minori indagati
A Silvi Marina, il padre di un ragazzo disabile di 17 anni ha denunciato che due minori hanno picchiato il proprio figlio, gettandolo due volte nel cassonetto dell’immondizia. La lite è scoppiata quando i tre si sono incontrati nel centro del paese, e subito dopo l’aggressione il ragazzo ha riportato ferite visibili sul volto e sulle mani. Gli investigatori hanno individuato e indagato i due giovani, che ora rischiano conseguenze penali per violenza e maltrattamenti.
L'episodio è accaduto qualche giorno fa a Silvi ed è stato denunciato dal padre del ragazzo che parla di vessazioni fisiche e psicologiche ripetute. La procura minorile ha avviato un'inchiesta. L’assessore regionale alle Politiche sociali: “Occorre educare e reprimere, non basta stigmatizzare” Violenza e bullismo a Silvi Marina (Teramo) dove il padre di un ragazzo disabile di 17 anni ha denunciato la brutale aggressione avvenuta ai danni del figlio preso a calci e pugni, bastonato e gettato per due volte all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Il padre, che ha anche pubblicato un lungo video sui social, ha raccontato a ilPescara.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi.
Un ragazzo disabile di 17 anni è stato brutalmente aggredito e poi gettato due volte nel cassonetto dell'immondizia, un gesto che ha scioccato la comunità locale.
