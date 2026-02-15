Ragazzo disabile gettato in un cassonetto dei rifiuti e picchiato a Silvi la condanna di Carrozzine Determinate

Un ragazzo con disabilità è stato gettato in un cassonetto dei rifiuti e picchiato a Silvi, un episodio che ha suscitato grande sdegno tra i residenti. La vicenda è avvenuta martedì scorso, quando testimoni hanno visto il giovane essere immobilizzato e trascinato tra i rifiuti, prima di essere brutalmente picchiato. L’associazione Carrozzine Determinate condanna duramente quanto accaduto e chiede azioni immediate per fermare il bullismo.

Il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, condanna con fermezza il grave episodio di bullismo L’associazione Carrozzine Determinate esprime profonda indignazione e ferma condanna per il gravissimo episodio di bullismo avvenuto nel comune di Silvi ai danni di un ragazzo con disabilità, un fatto che ha turbato l’intera comunità. «Quanto denunciato dalla famiglia — aggressioni ripetute, umiliazioni e il gesto disumano di gettare il ragazzo in un cassonetto della spazzatura — rappresenta un atto di violenza inaccettabile che colpisce non solo la vittima e la sua famiglia, ma l’intera collettività.🔗 Leggi su Ilpescara.it Indagati 2 minorenni per il disabile aggredito e gettato nel cassonetto dei rifiuti a Silvi Due minorenni sono stati indagati dalla Procura minorile dell'Aquila dopo che un ragazzo disabile di 17 anni è stato spinto dentro un cassonetto dei rifiuti a Silvi e picchiato da altri adolescenti, secondo quanto riporta l'Agi. Disabile picchiato e gettato in un cassonetto, indagati 2 minorenni Due minorenni sono sotto inchiesta dopo aver aggredito un ragazzo disabile di 17 anni a Silvi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Mio figlio disabile bastonato e gettato in un cassonetto, la denuncia del papà a Teramo; Choc a Silvi: ragazzo disabile gettato in un cassonetto, indagati due coetanei di 17 anni; La denuncia di un genitore di Silvi: Bullismo su mio figlio disabile, buttato in un cassonetto della spazzatura; 17enne disabile bastonato e gettato in cassone spazzatura a Silvi: il padre denuncia sui social - VIDEO. Ragazzo disabile bullizzato e gettato nel cassonetto: indagati due minorenniSILVI «Fatti i fatti tuoi». Lo hanno detto all’unica persona che ha avuto il coraggio di intervenire. In piazza Enrico Fermi - per tutti a Silvi Marina piazza ... ilmessaggero.it Silvi, 17enne disabile aggredito gettato in un cassonetto: due coetanei indagatiUn ragazzo di 17 anni con disabilità è stato aggredito e gettato per due volte in un cassonetto dei rifiuti da alcuni coetanei nel centro di Silvi ... rete8.it Il grande giorno è arrivato. Sabato 14 febbraio alle ore 11.00 si terrà la cerimonia di intitolazione del giardino del Parco del Boulevard di via D’Andrea alla memoria di Gianluca Di Zio, socio fondatore di Carrozzine Determinate, uomo che ha dedicato la sua vit facebook