Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato un'insegnante al collo nel corridoio di una scuola di Trescore Balneario. La donna, di 57 anni, è stata trasportata in ospedale con un’elisoccorso, mentre sulla maglietta del giovane si leggeva la parola

Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione, contro l'insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all'ingresso della classe 3°A. Il ragazzino è stato poi immobilizzato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. La donna, che sarebbe stata colpita al collo, è in condizioni molto gravi. L'elisoccorso del 118 l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d'urgenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bergamo, studente di 13 anni accoltella al collo insegnante davanti alle aule: è molto grave. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «vendetta»

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