Rafhinha, attaccante del Barcellona e della nazionale brasiliana, si recherà oggi in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici. La visita è stata decisa dopo l’infortunio alla coscia subito durante la partita di ieri sera contro la Francia. La squadra non ha ancora rilasciato dettagli sulla possibile durata dell’assenza o sulla gravità del problema.

2026-03-27 11:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Rafhinha si sottoporrà oggi ad accertamenti per valutare la gravità dell’infortunio alla coscia riportato ieri sera giocando con la maglia del Brasile contro la Francia. L’esterno del Barcellona non è riuscito a presentarsi nel secondo tempo della sconfitta per 2-1 contro i Bleus a Foxboro, in quello che sarà uno sviluppo preoccupante per il club catalano che insegue l’argento nella Liga e nella Champions League. Il tecnico brasiliano Carlo Ancelotti ha dichiarato: “Raphinha ha giocato molto bene, poi ha avuto un problema alla fine del primo tempo e abbiamo dovuto cambiarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rafhinha, stella del Barcellona e del Brasile, si sottoporrà oggi agli accertamenti dopo aver riportato un infortunio nella sconfitta contro la Francia

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