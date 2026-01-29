La stella del Benfica Trubin si diverte in un momento folle dopo aver segnato un gol eroico contro il Real Madrid

Durante la partita tra Benfica e Real Madrid, il portiere Anatoliy Trubin si è lasciato andare a un momento di pura follia. Dopo aver segnato un gol spettacolare, ha esultato come se fosse un attaccante, divertendosi come non mai. Trubin stesso ha ammesso di non capire perché fosse stato mandato avanti in quella fase del match, ma il suo gesto ha fatto il giro del web, mostrando un portiere sorprendente e fuori dagli schemi.

2026-01-29 11:34:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Anatoliy Trubin ha ammesso di non avere idea del motivo per cui è stato mandato in avanti per la fase finale della partita di ieri sera contro il Real Madrid. Pochi secondi dopo, il portiere del Benfica ha segnato uno dei gol più memorabili nella storia della Champions League. Con il tempo quasi scaduto e la vittoria del Benfica per 3-2, ai padroni di casa è stata concessa una punizione dalla fascia destra. Non sapeva, ma il club di Lisbona aveva bisogno di un gol in più per superare il Marsiglia per differenza reti e assicurarsi un posto agli spareggi. «Mi avevano detto che bastava il 3-2», Mourinho e il gol del portiere del Benfica contro il Real Madrid: «Sapevo che poteva segnare» – Il video Il Benfica ha fatto festa all'ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto. Per me è tutto un deja-vu, ma quello che è successo stasera è una prima volta. Trubin è stato fantastico, avevamo capito che il ragazzone poteva segnare, ma determinante è stato l'assist". Serata da film a Lisbona. Il Benfica si prende i playoff di Champions

