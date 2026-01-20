Controlli nel centro storico | un 46enne arrestato più di 80 persone identificate

Nel centro storico di Genova proseguono i controlli anticrimine delle forze dell’ordine. Lunedì sera, un uomo di 46 anni è stato arrestato e più di 80 persone sono state identificate durante un’operazione nei caruggi, in risposta alle segnalazioni di alcune associazioni. Le attività mirano a garantire maggiore sicurezza e a prevenire situazioni di disagio nella zona.

