Controlli tra centro parchi e sale scommesse Identificate quasi 100 persone

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato di Carpi ha svolto un ampio servizio di controllo del territorio, coinvolgendo centro città, parchi e sale scommesse. Sono state identificate quasi 100 persone, nell’ambito di attività tese a garantire sicurezza e rispetto delle norme. L’operazione ha rafforzato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Dalla serata di ieri fino a notte fonda, la città di Carpi è stata teatro di un vasto servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dalla Polizia di Stato.L'obiettivo dell'operazione, che ha visto gli agenti del Commissariato locale affiancati dalle pattuglie di rinforzo del.

