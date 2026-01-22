Urrà la neve! | al Museo del Novecento arriva il maestro Armando Testa

Al Museo del Novecento di Milano apre la mostra “Urrà la neve! Armando Testa e lo sport”, dedicata alla produzione grafica del noto pubblicitario Armando Testa, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. L’esposizione approfondisce il ruolo di Testa nelle rappresentazioni visive legate allo sport, offrendo uno sguardo sulla sua creatività e sul rapporto tra pubblicità e sport nel contesto storico e culturale italiano.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica LA mostra focus dedicata alla produzione grafica sul tema sportivo del re indiscusso della comunicazione visiva italiana Milano al 100% olimpica e invernale. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, al Museo del Novecento di Milano apre “Urrà la neve! Armando Testa e lo sport”, la mostra focus dedicata alla produzione grafica sul tema sportivo del maestro indiscusso della comunicazione visiva italiana. Il progetto, in collaborazione con Testa per Testa e a cura di Gemma De Angelis Testa e Gianfranco Maraniello, propone una selezione di opere che attraversano oltre trent’anni di attività dell’artista, restituendo la ricchezza e la varietà di un percorso in cui lo sport diventa terreno privilegiato di sperimentazione visiva.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Enrico Crispolti al Museo del Novecento: quando la critica diventa azione

Leggi anche: Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola, maestro del Novecento italiano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Urrà la neve. Armando Testa e lo sport; ‘Urrà la neve! Armando Testa e lo sport’: il movimento diventa immagine al Museo del Novecento; Milano: Urrà la neve! Armando Testa e lo sport - Illustrazione, Mostre tematiche in Lombardia; Armando Testa e lo sport: in occasione di Milano Cortina 2026, una mostra focus al Museo del Novecento di Milano.

AL MUSEO DEL NOVECENTO LA MOSTRA URRÀ LA NEVE! ARMANDO TESTA E LO SPORT(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2026 – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, al Museo del Novecento di Milano apre Urrà la neve! Armando Testa e lo sport, la most ... mi-lorenteggio.com

Urrà la neve! Armando Testa e lo sportUrrà la neve! presenta a Milano il lavoro di Armando Testa sullo sport come laboratorio visivo tra grafica, design e cultura. itinerarinellarte.it

URRÀ LA NEVE! ARMANDO TESTA E LO SPORT dal 22 gennaio al 27 aprile Museo del Novecento In occasione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano Cortina, il Museo del Novecento presenta una selezione di sette manifesti di Armando T - facebook.com facebook