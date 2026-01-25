Grifonissima La gara secondo Quintaliani L’artista firma il manifesto | sport in festa

La Grifonissima, la tradizionale corsa cittadina di Perugia, si avvicina, con l’appuntamento fissato per il 10 maggio. L’evento, molto atteso dalla comunità locale, si distingue per il suo carattere festoso e partecipativo. Quest’anno, l’artista Quintaliani firma il manifesto ufficiale, sottolineando l’importanza della manifestazione come occasione di sport e socialità. La gara rappresenta un momento di condivisione e entusiasmo per tutti gli appassionati della corsa e della vita cittadina.

Scalda i motori la Stracittadina più amata dai perugini. Parliamo della Grifonissima, in programma il 10 maggio. Mancano ancora 4 mesi, ma intanto ci si può avvantaggiare con le iscrizioni, già aperte on line nel sito www.icron.it. E poi c'è il nuovo logo. Lo ha firmato Francesco Quintaliani. L' artista perugino che interpreta la città e i suoi eventi con uno stile grafico inconfondibile e particolarmente apprezzato. Il manifesto è stato svelato ieri nella sede di Avanti Tutta! presenti il padrone di casa Federico Cenci e l'assessore allo sport Gianluca Vossi. "La visione di Grifonissima data da Quintaliani - raccontano gli organizzatori - racchiude la visualizzazione dei luoghi simbolo di Perugia, interpretati in una esplosione di colori che rimandano alla vivacità e alla freschezza giovanile della corsa podistica più amata dai perugini. L'immagine realizzata da Quintaliani rimanda ai luoghi iconici di Perugia. Iscrizioni aperte per la gara in programma il 10 maggio 2026

