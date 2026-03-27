Mercoledì 25 marzo, la Polizia di Stato è intervenuta presso la Motorizzazione Civile di via Chiavari dopo aver ricevuto una segnalazione di un’aggressione a una funzionaria incaricata degli esami di guida. Quattro candidati sono stati esclusi dall’esame e si sono verificati momenti di tensione, con l’esaminatrice che ha riferito di essere stata minacciata durante l’episodio. La situazione è ora sotto indagine.

La Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 25 marzo, è intervenuta presso la Motorizzazione Civile di via Chiavari, a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni di una funzionaria esaminatrice. Intorno alle ore 13:55, equipaggi delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato nel cortile della struttura e nelle aree esterne alle aule d’esame un gruppo di circa dieci giovani. All’interno della sala d’attesa veniva invece rintracciata la funzionaria coinvolta, visibilmente scossa, immediatamente rassicurata dagli operatori. Secondo quanto ricostruito, durante l’ultima sessione d’esame, in fase di controllo degli accessi mediante metal detector, quattro candidati hanno ripetutamente attivato il dispositivo e, pertanto, non sono stati ammessi alla prova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Quattro candidati esclusi dall’esame di guida: esaminatrice aggedita e minacciata alla Motorizzazioke civile

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