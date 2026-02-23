Come l' Anm si è impossessata del Csm Quattro candidati per quattro correnti

L'Anm ha influenzato le nomine al Csm, portando quattro candidati a rappresentare altrettante correnti. La manovra ha favorito chi condivideva posizioni vicine alla maggioranza, limitando le scelte dei magistrati. Questa dinamica ha rafforzato il controllo interno, creando un sistema di candidati predefiniti. La situazione si ripete da anni, con le elezioni che spesso confermano le preferenze già stabilite dai vertici. La partita si chiude con un risultato già scritto.

Ai magistrati piacciono le elezioni. Però solo se il risultato è già scritto. Un po' come accade nella Corea del Nord dove si eleggono solo i candidati scelti dal maresciallo Kim. È questa la fotografia, impietosa ma difficilmente smentibile, del sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. L'organo di autogoverno previsto dalla Costituzione, presieduto dal Capo dello Stato, oggi conta 20 membri togati e 10 laici, in un rapporto di due a uno che resterà invariato anche con la riforma. Quel rapporto numerico nasconde però un meccanismo che negli anni si è trasformato in un sofisticato dispositivo di "autoconservazione" correntizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"L’Anm ha colonizzato il Csm con le correnti". Smontata la propaganda del No al referendumL'articolo di ieri di “il Giornale” ha riacceso il dibattito sulla reale influenza delle correnti nell’Anm sul Csm.

"Correnti e metodo mafioso al Csm". L'ipocrisia di sinistra e Anm su Nordio e le stesse parole del pm Di MatteoIl pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il governo vuole schedare i sostenitori del No al referendum?; Referendum, il ministero della giustizia chiede all'Anm: Rendere noti i finanziatori del comitato del No. Il Pd: Intimidazioni. FdI a Nordio: Quanti magistrati delle correnti promossi?; Referendum, gli avvocati attaccano l’Anm: Si muove come un partito, stop ai comitati in tribunale; Referendum, il ministero della Giustizia chiede la lista dei finanziatori del Comitato per il no. L'Anm: Siamo autonomi. Le opposizioni: Liste di proscrizione.

Quali sono le correnti della magistratura e cosa succede se vince il sì al referendumCome sono nati i raggruppamenti presi di mira da Nordio e perché svolgono un ruolo rilevante nell'elezione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ... today.it

NO referendum magistratura, Volpe (ANM): Parola separazione non presente nella legge, troppi punti lasciati a legislazioni futureNO referendum magistratura, Volpe (ANM): Parola separazione non presente nella legge, troppi punti lasciati a legislazioni future ... livornopress.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @iltempoquotidiano QUATTRO CANDIDATI PER QUATTRO POLTRONE Ecco perché non vogliono il sorteggio: le elezioni farsa del Csm. Come l’Anm si è impossessata del Csm tramite le correnti (Jacobazzi) Il ritorno di Bep - facebook.com facebook

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb QUATTRO CANDIDATI PER QUATTRO POLTRONE Ecco perché non vogliono il sorteggio: le elezioni farsa del Csm. Come l'Anm si è impossessata del Csm tramite le correnti (Jacobazzi) Il ritorno di Beppe-gol x.com