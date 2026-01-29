Dopo dodici anni di attesa, il bando per diventare guida turistica si è concluso con numeri pesanti. Su circa 13 mila candidati, solo 230 sono riusciti a superare la prova scritta. Un risultato che lascia molti incertezza e delusione, considerato l’obiettivo di rilanciare il settore turistico e combattere le visite clandestine. Ora si aspettano decisioni e chiarimenti sulle prossime mosse.

Un concorso atteso da ben 12 anni, che avrebbe significato una svolta nel disastroso mondo del turismo e delle visite guidate clandestine. Eppure il bando da guida turistica, promosso e organizzato dal Ministero del Turismo, si è rivelato una vera e propria corsa a ostacoli, che ha mandato in frantumi il sogno di tantissimi. Dei 13mila candidati (le domande erano, in realtà, quasi 30mila), solo 230 hanno superato la prova scritta. Ma cosa è successo? Le motivazioni hanno dell'incredibile. Il bando di guida turistica dai numeri curiosi: 230 idonei su 13mila. Il tragico risultato (perché purtroppo di altro non si può parlare) deriva dalla richiesta altamente specifica di informazioni dettagliate.

© Metropolitanmagazine.it - I disastrosi numeri del bando di guida turistica: 230 idonei alla prova scritta (su 13mila candidati)

