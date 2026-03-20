Acque Spa si avvicina all’avvio dei lavori per la sostituzione di una condotta idraulica lunga 1,2 chilometri a Gello. La nuova condotta è quasi pronta, e le operazioni di installazione stanno per iniziare. La riparazione riguarda la rete idrica nel quartiere, con l’obiettivo di migliorare il servizio. La fine dei lavori è prevista a breve.

PISA – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’avvio dei lavori per il rinnovamento della rete idrica di Gello. Uomini e mezzi entreranno in azione già mercoledì mattina (25 marzo) lungo via Dini dove sarà sostituita completamente la condotta idraulica per una lunghezza di 1300 metri. L’intervento, un investimento di circa 900mila euro realizzato da Acque, permetterà di ridurre le perdite, migliorare la continuità dell’erogazione e garantire una distribuzione dell’acqua più efficiente e sicura, con benefici tangibili anche in termini di tutela della risorsa idrica. “Si tratta di un’opera strategica – ha detto il presidente di Acque, Simone... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Acque Spa, quasi pronta la nuova condotta idraulica lunga 1,2 chilometri a Gello

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