Al via l' ultimo tratto della nuova ciclabile | sicurezza più parcheggi e illuminazione

Da ferraratoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’. L’intervento prevede miglioramenti in sicurezza, l’aggiunta di parcheggi e l’installazione di nuova illuminazione, contribuendo a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la fruibilità dell’area nel rispetto delle esigenze urbane.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo tratto del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, nell’ambito del progetto ‘Alfonso in bicicletta’, inserito nel programma ‘Look up! – Urbanità condivisa e transizione sostenibile’, co-finanziato dal Comune di Ferrara e.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pista ciclabile a Savio : "Nuova illuminazione"

Leggi anche: Giugliano, nuova illuminazione a led in Piazza Gramisci per garantire più sicurezza

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

via ultimoVia Caravaggio riapre nelle prossime ore: individuata un'ulteriore situazione di potenziale criticità - ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, sta concludendo i lavori di ripristino del manufatto fognario, consentendo la riapertura della strada nella giornata di mercoledì ... napolitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.