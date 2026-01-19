Al via l' ultimo tratto della nuova ciclabile | sicurezza più parcheggi e illuminazione

Sono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’. L’intervento prevede miglioramenti in sicurezza, l’aggiunta di parcheggi e l’installazione di nuova illuminazione, contribuendo a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la fruibilità dell’area nel rispetto delle esigenze urbane.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo tratto del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, nell’ambito del progetto ‘Alfonso in bicicletta’, inserito nel programma ‘Look up! – Urbanità condivisa e transizione sostenibile’, co-finanziato dal Comune di Ferrara e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Pista ciclabile a Savio : "Nuova illuminazione" Leggi anche: Giugliano, nuova illuminazione a led in Piazza Gramisci per garantire più sicurezza Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Via Caravaggio riapre nelle prossime ore: individuata un'ulteriore situazione di potenziale criticità - ABC Napoli, con il supporto delle imprese Meritec, Planetaria ed ECM, sta concludendo i lavori di ripristino del manufatto fognario, consentendo la riapertura della strada nella giornata di mercoledì ... napolitoday.it

Ex alunno della Casa del Sole porterà la torcia nell’ultimo tratto in città. «Per me è un sogno che diventa realtà» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.