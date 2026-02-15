Quando gioca l’Italia i playoff di hockey ghiaccio alle Olimpiadi | data possibile orario e avversaria

L’Italia di hockey su ghiaccio maschile si prepara a giocare i playoff alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso all’ultimo posto nel Girone B. La causa è la sconfitta contro la Norvegia nell’ultima partita della fase iniziale, che ha impedito agli azzurri di qualificarsi direttamente ai quarti. I giocatori italiani attendono ora di scoprire contro chi affronteranno e a che ora si svolgerà la sfida decisiva.

L’ Italia di hockey su ghiaccio maschile dovrà disputare i playoff per tentare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver chiuso all’ultimo posto il Girone B, attendono di conoscere il loro piazzamento preciso al termine della prima fase. Gli azzurri, essendo quarti nel Girone B, finiranno al 10°, all’11° o al 12° posto, dunque potrebbero incrociare la 5a, la 6a o la 7a classificata: al momento solo Canada e Slovacchia sono già ai quarti di finale, mentre la Francia è già certa dell’ultimo posto nel Girone A. Per il resto, tutte le altre otto squadre potrebbero ancora finire sul cammino dell’Italia, ovvero Svizzera, Cechia, Finlandia, Svezia, Stati Uniti, Lettonia, Germania e Danimarca. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando gioca l'Italia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

