Quando si gioca Trento-Verona finale Coppa Italia volley 2026 | programma orario tv streaming

Questa domenica alle 18, Trento e Verona si sfideranno in finale di Coppa Italia di volley maschile. La partita si gioca a pochi giorni dall’annuncio della data e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, attirando l’attenzione di tanti appassionati. Entrambe le squadre cercano il trofeo, pronti a dare il massimo in questa sfida che promette emozioni.

Trento e Verona si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, che andrà in scena domenica 8 febbraio (ore 18.00) alla Unipol Arena di Bologna. Si tratterà di un confronto inedito con il trofeo in palio: i dolomiti disputeranno l’atto conclusivo di questa competizione a distanza di tre anni dall’ultima volta e sperano di invertire la rotta, dopo averne persi cinque di fila; gli scaligeri lotteranno per il titolo per la seconda volta di fila, a dodici mesi di distanza dal ko rimediato contro Civitanova. I Campioni d’Italia non alzano al cielo la Coppa Italia dal 2013, mentre Verona non ha mai provato la gioia di mettere la mani sul trofeo e spera di trionfare per la prima volta con questo ciclo dopo la Challenge Cup di qualche anno fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca Trento-Verona, finale Coppa Italia volley 2026: programma, orario, tv, streaming Approfondimenti su Trento Verona Dove vedere in tv Trento-Monza oggi, Coppa Italia volley 2026: orario, programma, streaming La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Trento Verona Argomenti discussi: Dove vedere la CEV Champions League maschile? Orario, date, dove vederla online e in TV | DAZN News IT; LIVE Trento-Tours 3-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa la ribaltano ad un tie break infinito! Immenso Theo Faure!; Coppa Italia, sabato a Bologna la semifinale con Piacenza (ore 15.30); E' il giorno più atteso: la Gas Sales Bluenergy si gioca la Coppa Italia. SuperLega, nell’ultima giornata del girone di andata si gioca Trento-PiacenzaL’undicesima giornata di Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile propone un big match in programma oggi (domenica 14 dicembre) alle ore 18.00, quando alla BTS Arena si giocherà la sfida ... it.blastingnews.com Diretta/ Trento Tours (risultato 1-2) streaming video tv: si riapre il match (oggi 29 gennaio 2026)Diretta Trento Tours streaming video tv: iniziano i match di ritorno in Champions League, la Itas può ancora sperare nel primo posto. ilsussidiario.net Gli appuntamenti sportivi del fine settimana nelle province di Brescia, Verona, Trento e Mantova. facebook #Terremoto nel Bresciano. Scossa avvertita anche a Verona e Trento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.