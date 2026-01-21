L’evento Italia-Serbia, valido per gli Europei di pallanuoto 2026, si avvicina. Di seguito, orario, programmazione, modalità di visione in TV e streaming. L’Italia si è già qualificata alle semifinali dopo aver battuto la Croazia, e ora si prepara ad affrontare la squadra serba nel torneo che si svolge a Belgrado.

L’Italia ha sconfitto la Croazia per 13-10 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di pallanuoto, in corso di svolgimento a Belgrado. Il Settebello ha dato vita a un avvincente match da dentro o fuori contro la compagine balcanica: chi vinceva avrebbe chiuso la seconda fase a gironi al secondo posto alle spalle della Grecia e avrebbe così potuto proseguire l’avventura continentale, mentre chi perdeva sarebbe stato relegato al match per la quinta piazza finale. Gli azzurri torneranno in acqua venerdì 23 gennaio (alle ore 20.30) per affrontare la Serbia: si preannuncia un scontro titanico per la nostra Nazionale, chiamata al pirotecnica testa a testa con i Campioni Olimpici di Parigi 2024, che saranno spinti dal rovente pubblico locale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si gioca Italia-Serbia, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

