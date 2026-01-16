VIDEO | Ladro acrobata immortalato prima dell' effrazione la denuncia

Un video mostra due individui sospetti vicino a una casa, uno in posizione di palo e l’altro intento a arrampicarsi sulla grondaia. L’episodio, registrato prima di un tentativo di effrazione, è stato oggetto di denuncia. La scena evidenzia le tecniche utilizzate dai ladri per superare le misure di sicurezza e sottolinea l’importanza di adottare strumenti di sorveglianza efficaci per tutelare le proprie proprietà.

Se li è trovati sotto alle finestre di casa. Uno faceva il palo e l'altro si stava arrampicando sulla grondaia per, presumibilmente, tentare di introdursi dentro all'abitazione. E neppure il fatto di sapere che su di loro era stata puntata la telecamera dello smartphone li ha impressionati. “Sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

