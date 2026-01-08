Altro furto in villa Il ladro acrobata stavolta s’è ferito

Un nuovo episodio di furto si è verificato in una villa di viale Vittorio Emanuele, a Bergamo. Il ladro, un acrobata, si è ferito durante l’azione, evidenziando i rischi di questi tentativi. La zona residenziale, nota per le sue ville di pregio e per i residenti di rilievo, continua a essere oggetto di furti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti.

Non c’è pace per i residenti di viale Vittorio Emanuele a Bergamo, la zona residenziale a due passi dal centro cittadino dove ci sono alcune delle ville più belle della città e dove abitano alcuni fra i maggiori imprenditori bergamaschi, da mesi alla mercè di ladri acrobati che colpiscono nelle loro lussuose abitazioni. Questa volta il colpo, il quarto nel giro di due mesi, è stato compiuto in pieno giorno. Nella tarda mattinata di martedì 6 gennaio, intorno alle 12,30, un ladro solitario si è introdotto in una villa che si trova nell’insieme di case fra il Baluardo di San Michele e viale Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Altro furto in villa. Il ladro acrobata stavolta s’è ferito Leggi anche: Ladro ‘acrobata’ cade dal balcone dopo il tentato furto in appartamento, poi l’aggressione durante la fuga Leggi anche: Un altro furto alla “PA“. Ladro in fuga con il Doblò La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Altro furto in villa. Il ladro acrobata stavolta s’è ferito; Bergamo, torna il ladro acrobata: colpo sotto le Mura; Sparò al proprietario della villa dopo un furto scambiandolo per il ladro: carabiniere indagato; Nuovo furto in viale Vittorio Emanuele in pieno giorno: tanta preoccupazione nel quartiere. Furto in villa, carabiniere spara per sbaglio al proprietario: ladri in fuga - Un carabiniere apre il fuoco durante un intervento per un furto in una villa di campagna e ferisce per sbaglio il proprietario di casa. livesicilia.it Furto nel cantiere al Vomero, ladro beccato mentre trascinava la refurtiva - La scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e ... msn.com

Tarquinia, sventato furto in villa la sera di Natale: i residenti ringraziano la Polizia - TARQUINIA – Le festività natalizie hanno fatto registrare una impennata di furti ai danni di diverse abitazioni nel territorio di Tarquinia. civonline.it

In manette due uomini e una donna, in un altro controllo denunciato anche un giovane neopatentato LA NOTIZIA https://qds.it/allacci-abusivi-tre-arresti-furto-energia-elettrica-bolognetta-belmonte-mezzagno-marineo/ #marineo #bolognetta #belmontemezza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.