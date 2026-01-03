Sono straniero e non ho il codice fiscale come posso iscrivere mio figlio a scuola? E se ho il CF ma mio figlio non risulta registrato?

Se sei straniero e non possiedi il codice fiscale, puoi comunque iscrivere tuo figlio a scuola presentando documenti di identità e eventuali certificazioni. In caso tu abbia il codice fiscale ma il bambino non risulta registrato, è importante verificare la corretta richiesta e aggiornamento dei dati presso le autorità competenti. Le procedure di iscrizione possono differire a seconda delle normative locali e delle situazioni specifiche.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.