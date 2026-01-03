Sono straniero e non ho il codice fiscale come posso iscrivere mio figlio a scuola? E se ho il CF ma mio figlio non risulta registrato?
Se sei straniero e non possiedi il codice fiscale, puoi comunque iscrivere tuo figlio a scuola presentando documenti di identità e eventuali certificazioni. In caso tu abbia il codice fiscale ma il bambino non risulta registrato, è importante verificare la corretta richiesta e aggiornamento dei dati presso le autorità competenti. Le procedure di iscrizione possono differire a seconda delle normative locali e delle situazioni specifiche.
Nelle operazioni di iscrizione scolastica può accadere di imbattersi in ostacoli legati al codice fiscale dello studente. Due situazioni, in particolare, richiedono attenzione: l’assenza del codice fiscale (nel caso di studenti appena arrivati in Italia) e la mancata corrispondenza dei dati con il sistema ministeriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: “Ho deciso di sopprimere il mio cane di 12 anni dopo che ha morso mio figlio sul viso. È terribile, ho il cuore a pezzi, ma non è più sicuro averlo accanto ai miei figli”: il post su TikTok diventa virale
Leggi anche: “Ho rinunciato alla stella Michelin per diventare padre. Ora il weekend posso stare con mio figlio”
Protagonista un 45enne straniero, trovato in stato confusionale in un hotel. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri - facebook.com facebook
Gravissimo bilancio per l’ #esplosione avvenuta nella notte in un bar di #CransMontana, rinomata località turistica svizzera. Secondo la polizia cantonale del #Vallese, i feriti sono circa 115, in gran parte in modo grave, mentre le vittime sarebbero circa 40. T x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.