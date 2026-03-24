Terremoto nel Governo | si dimettono Delmastro e Bartolozzi Meloni spinge anche Santanchè

Nella giornata del 24 marzo 2026, due membri del Governo hanno presentato le proprie dimissioni, mentre il presidente del Consiglio ha annunciato di aver suggerito a un'altra ministra di lasciare l’incarico. La situazione si lega a un referendum sulla giustizia, che sta determinando conseguenze all’interno dell’esecutivo. La notizia si inserisce in un quadro caratterizzato da tensioni politiche e cambiamenti di personnel.

Roma, 24 marzo 2026 – Il referendum sulla giustizia produce già i suoi primi, pesanti effetti politici nel governo: Andrea Delmastro Delle Vedove lascia l’incarico di sottosegretario alla Giustizia, Giusi Bartolozzi si dimette da capo di Gabinetto del ministero, e Giorgia Meloni indica ora apertamente un altro possibile sbocco politico, auspicando un passo indietro anche della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il caso Delmastro. Delmastro ha annunciato di aver consegnato le sue “irrevocabili dimissioni” da sottosegretario alla Giustizia. Nella sua dichiarazione, ha rivendicato il proprio impegno contro la criminalità, sostenendo di non... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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C’è un terremoto nella maggioranza. L’opposizione deva stare ferma, osservare e non infilarsi in discussioni sulle primarie. Mi pare che i magistrati siano più politici della minoranza e infatti il segretario ANM rilancia il dialogo. Così si fa. #referendum x.com