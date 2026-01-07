Napoli De Bruyne può lasciare già a gennaio? Club arabi pronto ad ingaggiarlo anche da infortunato
Kevin De Bruyne, arrivato a Napoli con grandi aspettative, potrebbe lasciare già a gennaio. Secondo alcune fonti, un club arabo sarebbe pronto ad offrirgli un ingaggio, anche in presenza di un infortunio. La situazione del centrocampista belga rimane da monitorare, mentre il Napoli valuta le prossime mosse in vista della seconda metà della stagione.
Arrivato come acquisto simbolo dell’estate, Kevin De Bruyne avrebbe dovuto accendere i sogni del Napoli, ma il suo percorso in azzurro si è subito complicato. I continui problemi fisici hanno frenato l’impatto del belga, fermo dal 25 ottobre dopo la lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Inter. Il suo rientro è previsto non prima di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
