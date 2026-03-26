Le dimissioni di diversi esponenti del centrodestra hanno provocato una crisi politica che interessa anche Forza Italia. In questo quadro, si registrano tensioni e discussioni tra i membri del partito, mentre si aprono spazi per nuovi candidati alla leadership. La situazione crea un clima di instabilità che coinvolge anche altri protagonisti della coalizione.

Le recenti dimissioni di alcuni esponenti del centrodestra stanno alimentando nuove turbolenze politiche e aprono una fase di incertezza anche all’interno di Forza Italia. Dopo una serie di passaggi ravvicinati ai vertici, il quadro viene descritto come in evoluzione e con possibili ricadute sugli equilibri del partito. In questo contesto si è registrato anche un cambio alla guida del gruppo al Senato: Maurizio Gasparri ha lasciato l’incarico di capogruppo ed è stato sostituito da Stefania Craxi. Un avvicendamento che, secondo quanto riportato da più fonti, potrebbe inserirsi in un riassetto più ampio che riguarda la leadership nazionale. Antonio Tajani e la leadership di Forza Italia: le indiscrezioni sul possibile ridimensionamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Anche Tajani trema”. Altro terremoto nel centrodestra, chi è pronto a prendere il suo posto

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