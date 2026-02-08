Kean dopo Fiorentina Torino | Non dobbiamo mollare oggi sono tornato per il club e per la Nazionale Paratici mi conosce da tanto tempo e spero che…

Kean, dopo il pareggio contro il Torino, si è presentato ai microfoni e ha detto di non voler mollare. “Sono tornato per il club e per la Nazionale”, ha affermato l’attaccante della Fiorentina, che ha sottolineato di conoscere bene Paratici. Kean ha anche sperato in un futuro migliore, nonostante il risultato di oggi.

