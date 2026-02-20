WWE | Dieci mesi di lotta Bianca Belair racconta il suo lungo recupero

Bianca Belair ha aperto il suo cuore sui mesi difficili vissuti a causa di un infortunio. La wrestler ha spiegato che il problema è iniziato dieci mesi fa, quando ha subito un grave infortunio durante un match. Da allora, ha dedicato ogni giorno alla riabilitazione, affrontando dolore e fatica. La sua storia dimostra quanto impegno richieda tornare in forma dopo un infortunio serio. Belair ha deciso di condividere questa esperienza per mostrare ai fan la realtà dietro le quinte della lotta.

Bianca Belair ha deciso di mostrare ai fan la realtà di ciò che ha affrontato negli ultimi mesi e non è stato affatto semplice. Dopo aver confermato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l'infortunio al dito, il 19 febbraio è tornata su Instagram con un importante aggiornamento, condividendo diverse immagini dell'operazione e alcuni video della sua intensa riabilitazione. Tra i contenuti pubblicati c'era anche una foto piuttosto esplicita del dito durante l'intervento, oltre a clip che mostrano la fatica e il dolore della fisioterapia. Bianca non ha nascosto quanto il percorso sia stato lungo e frustrante, rivelando l'intera tempistica di ciò che ha vissuto dal momento dell'infortunio: "10 mesi dall'infortunio, 8 mesi di riabilitazione, 5 medici dopo.