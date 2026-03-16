Venti Comuni siciliani sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free” promosso da Plastic Free Onlus. Questo premio viene assegnato a quelle amministrazioni che si sono impegnate nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti di varie realtà locali della regione. Il premio mira a riconoscere gli sforzi delle amministrazioni nella tutela ambientale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento assegnato a Roma. Sono 20 i Comuni della Sicilia che hanno ricevuto il riconoscimento “Comune Plastic Free”, un premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta a Roma e ha premiato le amministrazioni che si sono distinte per iniziative concrete contro l’abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti sostenibili e per una gestione attenta del territorio. I Comuni siciliani premiati sono: Favara, Licata, Ravanusa, Caltanissetta, Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Enna, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Altavilla Milicia, Cefalù, Modica, Ragusa, Scicli, Avola e Mazara del Vallo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Venti Comuni siciliani premiati come “Plastic Free” per l’impegno ambientale

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