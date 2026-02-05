Due incendi nella notte colpiti il furgone di un commerciante e un’automobile

Due incendi sono scoppiati nella notte tra Nardò e Taviano. I vigili del fuoco di Gallipoli sono intervenuti subito, spegnendo un furgone di un commerciante e un'auto in fiamme. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La polizia sta indagando sulle cause di entrambi gli incidenti.

LECCE – È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, chiamati a intervenire d’urgenza in due distinti episodi di incendio che hanno colpito i comuni di Nardò e Taviano.Il primo rogo a NardòL’allarme è scattato verso mezzanotte e mezza in via Sindaco.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Nardò Taviano Massarosa, un furgone e due auto divorate dalle fiamme nella notte Nella notte tra il 17 e 18 gennaio, a Massarosa, un incendio ha interessato un furgone e due automobili, che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Attacco russo nella notte, centinaia di missili e droni contro Kiev: esplosioni e incendi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nardò Taviano Argomenti discussi: Fiamme nella notte: due Incendi a Verona e Nogara, intervengono i Vigili del Fuoco; Incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano; Scoppia un grosso incendio nella notte in via Po: due baracche distrutte dalle fiamme; Incendio nel parcheggio della chiesa San Gabriele: in fiamme ambulanze al quartiere San Paolo. Doppio incendio durante la notte: intervengono i Vigili del Fuoco del distaccamento di GallipoliAncora una notte di fuoco nel Salento, con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli intervenuti per domare due incendi che hanno coinvolto altrettanti mezzi nei comuni di Nardò e Taviano. leccesette.it Due incendi nella notte, colpiti il furgone di un commerciante e un’automobileVigili del fuoco in azione tra Nardò e Taviano. Il primo rogo una trentina di minuti prima di mezzanotte, il secondo verso l'alba. Sul posto, in entrambi i casi, i carabinieri per avviare le indagini ... lecceprima.it Fiamme nella notte: due Incendi a Verona e Nogara, intervengono i Vigili del Fuoco facebook Prima di Capodanno, altri due incendi nei locali dei Moretti x.com

