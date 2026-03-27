Ci sono addii che non arrivano in un solo momento, ma si depositano poco alla volta, come polvere su una stanza ancora abitata. Restano nelle frasi interrotte, nelle apnee di un silenzio che dilata lo spazio di un addio, nelle parole che non hanno trovato il loro tempo. E soprattutto, in quella forma di rassegnazione che non coincide con la sconfitta, ma con la presa d’atto che, a volte, amare non basta a trattenere qualcuno accanto a sé. Da questa riflessione adulta e dolorosa nasce “ Problema Mio ”, il nuovo singolo di Lisa Ardini. Il brano conferma il sodalizio artistico con Alessio Bernabei, che dopo “ Non siamo soli ” e “ Dolce Amaro ” firma nuovamente la produzione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Prosegue il sodalizio artistico tra Lisa Ardini e Alessio Bernabei: esce “Problema Mio”

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