LDA e Aka 7even | arriva Poesie Clandestine il primo album del sodalizio artistico

Il 6 marzo esce “Poesie Clandestine”, il primo album collaborativo tra LDA e Aka 7even. Nell’album si trova la canzone portata a Sanremo e un brano in duetto con Tullio De Piscopo. La pubblicazione segna il debutto del duo nel mondo discografico. Gli artisti hanno annunciato l’uscita attraverso i loro canali social e sono stati protagonisti di alcune anteprime.

LDA e Aka 7even lanciano il 6 marzo l'album "Poesie Clandestine". All'interno la hit di Sanremo e il duetto con Tullio De Piscopo. Il giovane talento LDA è pronto a segnare una tappa fondamentale del suo percorso musicale con l'uscita, prevista per il 6 marzo, di "Poesie Clandestine". Si tratta del primo lavoro discografico realizzato interamente in coppia con l'amico e collega Aka 7even, un progetto che consolida un legame nato ben prima del successo mediatico. L'album arriva sulla scia dell'ottimo riscontro ottenuto durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove i due artisti hanno saputo conquistare il pubblico con un mix di tradizione e modernità. 🔗 Leggi su 2anews.it

