La cantautrice padovana torna con un brano intenso prodotto da Alessio Bernabei, che racconta la difficoltà di lasciare andare qualcuno quando il sentimento non si spegne Ci sono addii che non arrivano in un solo momento, ma si depositano poco alla volta, come polvere su una stanza ancora abitata. Restano nelle frasi interrotte, nelle apnee di un silenzio che dilata lo spazio di un addio, nelle parole che non hanno trovato il loro tempo. E soprattutto, in quella forma di rassegnazione che non coincide con la sconfitta, ma con la presa d’atto che, a volte, amare non basta a trattenere qualcuno accanto a sé. Da questa riflessione adulta e dolorosa nasce “Problema Mio”, il nuovo singolo di Lisa Ardini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - "Problema Mio": il nuovo singolo di Lisa Ardini tra amore, rassegnazione e distanza

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