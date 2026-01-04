La partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid, valida per la diciottesima giornata della Liga, si disputa domenica. L'incontro rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l'Atletico Madrid che, da undici incontri consecutivi, non ha mai subito sconfitte contro la Real Sociedad. Di seguito, le formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire la partita.

Real Sociedad-Atletico Madrid è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Da undici scontri diretti consecutivi l’Atletico Madrid non perde contro la Real Sociedad. Sette vittorie e 4 pareggi il bilancio di Simeone contro i baschi in questo lasso di tempo. Insomma, quando vedono questa squadra per i Colchoneros è quasi sempre festa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La stagione della Real Sociedad è iniziata male: parliamo di una squadra che ha solo due punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: per Simeone è sempre festa

Leggi anche: Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Diamo fiducia ai Colchoneros

Leggi anche: Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano di risollevarsi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026 Liga; Quote vincente Liga 2025/2026: pronostico e favoriti; Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi...; Pronostico Real Sociedad Atletico Madrid Liga 4/1/2026.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: per Simeone è sempre festa - Atletico Madrid è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it