Nella trentaquattresima giornata di Serie C, si affrontano Potenza e Salernitana. La partita si preannuncia come un match in cui si ipotizza una doppia chance, considerando le recenti performance delle due squadre. Entrambe cercano punti importanti per la classifica, e si aspettano circa novanta minuti di confronto intenso.

Potenza-Salernitana è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla Le tre vittorie di fila hanno permesso alla Salernitana di avvicinarsi al secondo posto in classifica – sono cinque i punti di distacco rispetto al Catania – che varrebbe l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff. Ma adesso per Serse Cosmi il compito è complicato, a Potenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa occupano l’ultimo posto utile per la post season, anche se oggettivamente non era uno degli obiettivi stagionali, ma il Potenza grazie anche a delle scelte logiche e importanti fatte la scorsa estate sta dimostrando di valere qualcosa di unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Potenza-Salernitana: si va di doppia

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