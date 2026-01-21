Salernitana senza tifosi decide il prefetto di Potenza | Trasferta vietata
Il prefetto di Potenza ha vietato la presenza dei tifosi della Salernitana alla partita del girone C di serie C tra Sorrento e Salernitana, prevista per domenica 25 gennaio allo stadio Viviani. La decisione interessa le trasferte dei granata presso lo stadio potentino, che da tre anni ospita le partite interne dei costieri. La gara si svolgerà quindi senza la presenza dei sostenitori della squadra campana.
La gara del girone C della serie C Sorrento-Salernitana, in programma domenica prossima, 25 gennaio, allo stadio Viviani di Potenza - che da tre anni ospita le partite interne dei costieri - si giocherà senza i tifosi granata. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo lucano, Michele.🔗 Leggi su Salernotoday.it
