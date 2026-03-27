Nella trentaquattresima giornata di Serie C, si affrontano Latina e Catania. Il Catania, sotto la guida di Viali, ha concluso il precedente incontro con un pareggio casalingo contro il Casarano. La partita si svolge in un contesto di attesa per i risultati e le formazioni delle due squadre, con dettagli su come e dove seguirla disponibili in anticipo.

Il pareggio interno contro il Casarano non ha fatto iniziare nel migliore dei modi l’avventura di Viali sulla panchina del Catania. I siciliani, secondi in classifica, si aspettavano di vincere e dovevano vincere per blindare il secondo posto in classifica. Ma hanno fatto un mezzo passo falso interno. Che non costa caro, perché i punti di vantaggio sulla Salernitana terza sono comunque cinque, ma devono fare risultato anche a Latina. I laziali sono in lotta per la salvezza e vengono da due sconfitte di fila – entrambe in trasferta per tre a uno – e vorrebbero tornare a sorridere perché hanno bisogno di farlo per non essere risucchiati dentro la zona playout. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Latina-Catania: tutti felici con questo risultato

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