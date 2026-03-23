Referendum giustizia l’analisi del voto | elettori ‘debuttanti’ e giovani scelgono No

(Adnkronos) – Il No vince il referendum sulla riforma della giustizia grazie anche ai voti degli elettori dei partiti favorevoli al Sì. E' l'analisi del sondaggista Antonio Noto, del Consorzio Opinio Italia, all'Adnkronos. "Spuntano alcuni dati interessanti: all'interno del centrodestra l'elettorato che ha votato maggiormente 'No' è quello di Forza Italia (17,9%), mentre nel campo opposto l'elettorato che ha votato con più forza il 'Sì' è quello del Movimento Cinque Stelle (13%). Ma questa consultazione è stata condizionata anche da un altro aspetto: per la prima volta hanno votato elettori che non si erano recati alle urne né per le Politiche, né per Europee: il 57,7% di essi hanno optato per il 'No' mentre il 42,3% per il 'Sì", osserva andando alla radice del risultato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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