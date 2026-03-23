Roma, 23 marzo 2026 – Le prime proiezioni Rai (copertura del campione 12%) sul referendum parlano chiaro: il fronte del No è in netto vantaggio con il 53,1%, contro un 46,9% di Sì. Dato che, a metà delle sezioni scrutinate (un campione più che solido), appare confermato. Siamo davanti a una bocciatura della riforma della giustizia che va ben oltre le previsioni della vigilia. Ma cosa ci dicono i dati di questo voto, se confrontati con quelli delle Politiche del 2022? Quali regioni hanno deciso di mandare un segnale di malessere al governo? Referendum, l'applauso del Comitato per il No ai primi exit poll Il piccolo fortino del sì al Nord. In Veneto (Sì al 57,9%), Lombardia (Sì al 53,63%) e Friuli-Venezia Giulia (53,87%), il fronte favorevole alla riforma ha superato i voti presi dal Centrodestra nel 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analisi del voto nelle regioni: il fattore giovani e l’astensionismo punitivo al Sud

Articoli correlati

Referendum Giustizia, il voto regione per regione: bene il SI al Nord, il NO vola nelle regioni rosse e al SudReferendum Giustizia, ecco i dati ufficiali che arrivano regione per regione (in aggiornamento) Valle d'Aosta: SI 50,98%, NO 49,02 Piemonte: SI...

Tumore al seno: tre regioni del Sud uniscono le forzeUna rete sanitaria senza precedenti sta per nascere tra Basilicata, Puglia e Campania per rivoluzionare la lotta contro il tumore al seno nel...

Aggiornamenti e notizie su L'analisi del voto nelle regioni il...

Temi più discussi: Affluenza al referendum 2026: l’analisi dei dati delle 19 e il peso dei partiti; Referendum Giustizia 2026, la mappa dell'affluenza regione per regione: Emilia-Romagna in testa, in coda le regioni del Sud; Affluenza referendum giustizia 22 e 23 marzo 2026, ha votato il 46% degli aventi diritto; Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica al 46,07%: chi può vincere con il boom di voti.

L’analisi del voto nelle regioni: il fattore giovani e l’astensionismo punitivo al SudReferendum giustizia 2026: il confronto con le Politiche del 2022 mostra un fortino del Sì solo in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Muro del no al Sud: molti elettori del centrodestra hanno ... quotidiano.net

Referendum, Videolina in diretta per lo spoglio e per l’analisi del votoAppuntamenti alle 15 e alle 21 con il coordiamento della Redazione del Telegiornale e la sinergia con le altre testate del Gruppo L’Unione Sarda ... unionesarda.it

Le ultime 3 sono regioni del Sud facebook

#A2 - Basilea -> Lucerna - tra Emmen-Sud e Lucerna-Centro traffico fortemente rallentato, traffico congestionato x.com