Prof accoltellata in una scuola della Bergamasca Valditara | Impatto negativo dei social

Una docente è stata accoltellata in una scuola della Bergamasca, episodio che ha suscitato l'intervento delle forze dell'ordine. Il ministro dell'Istruzione ha commentato l'incidente durante un'intervista, sottolineando come i social media abbiano un ruolo in alcune situazioni. Ha anche aggiunto che le responsabilità vanno ricercate anche nelle famiglie degli studenti coinvolti.

"C'è l'impatto estremamente negativo dei social da considerare: sembra che anche in questo caso i social siano in qualche modo coinvolti. Noi dobbiamo intervenire, per esempio impedendo ai ragazzi sotto i 15 anni l'accesso ai social come hanno fatto altri Paesi "., Con queste parole il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha commentato la vicenda dell'insegnante accoltellata da uno studente in provincia di Bergamo nel corso di un intervento telefonico al programma di Rete 4 "Diario del giorno"., "Poi - ha sottolineato Valditara - c'è il tema dell'educazione al rispetto, all'empatia. Quello dell'assistenza psicologica, per la quale abbiamo stanziato 20 milioni di euro, e poi c'è il tema della prevenzione che non può essere trascurato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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