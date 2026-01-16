Taiwan-Usa accordo per produzione chip e riduzione dazi Rabbia della Cina

Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato un accordo con Taiwan volto a ridurre i dazi sui prodotti taiwanesi dal 20% al 15%. La misura, già adottata per Giappone ed Europa, mira a facilitare la produzione di chip e rafforzare le relazioni commerciali. La decisione ha suscitato reazioni di tensione da parte della Cina, che vede nell’accordo un elemento di criticità nelle dinamiche geopolitiche della regione.

(Adnkronos) – Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato la firma di un accordo commerciale con il governo di Taiwan, che ridurrà i dazi imposti dall'Amministrazione Trump sui prodotti taiwanesi dal 20% al 15%, allineandoli a quelli già previsti per i prodotti giapponesi ed europei. In cambio, le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori si impegnano a "investire almeno 250 miliardi di dollari" negli Stati Uniti per sviluppare la produzione locale, e ulteriori 250 miliardi "per rafforzare l'ecosistema e la catena di approvvigionamento dei semiconduttori" nel Paese. Un accordo che ha provocato la reazione, dura, della Cina.

