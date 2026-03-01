Durante la partita, l'esterno sinistro del Milan ha dovuto lasciare il campo al 90’ a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Prima di uscire, aveva conquistato un calcio d’angolo che ha portato al gol di Pavlovic. La sostituzione ha segnato la fine della sua presenza in campo per il resto del match.

Nonostante una partita sofferta, il Milan è riuscito a conquistare la vittoria contro la Cremonese, imponendosi per 2 a 0 allo Zini. Per Massimiliano Allegri però ci sono anche brutte notizie: l'allenatore rossonero è stato infatti costretto a sostituire Davide Bartesaghi al 90'. Problema muscolare per l'esterno rossonero, probabilmente alla coscia destra. Il forfait del classe 2005 è stato però un po' "addolcito" da quanto successo subito dopo, dato che il difensore si è infortunato dopo aver conquistato l'angolo da cui è nato il gol del vantaggio rossonero siglato da Pavlovic. Per sostituirlo nei minuti finali è entrato Estupinan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolare

Atalanta, infortunio a Raspadori: l'attaccante lascia il campo per un problema muscolareDopo quello di Charles De Ketelaere, che terrà fuori il belga per diverse settimane, Raffaele Palladino deve fare i conti con un nuovo infortunio.

Leggi anche: Davis, guaio muscolare contro la Roma: l'attaccante lascia il campo zoppicante

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan.

Temi più discussi: L’onestà di Florenzi sul gol di Troilo, non ci pensa due volte: Se mi toccano io casco a terra; Milan, Champions a tutti i costi. Altrimenti sono guai…; Borghi e i problemi offensivi: Il Milan ha fatto la partita, tante occasioni non concretizzate.

FLASH | Infortunio Bartesaghi in Cremonese-Milan: che tegola!Infortunio Bartesaghi - Tegola in casa Milan a pochi minuti dal termine della sfida contro la Cremonese. I rossoneri perdono per ... fantamaster.it

Bartesaghi lascia il campo prima del gol di Pavlovic: da valutare le sue condizioniPochi secondi prima del gol di Pavlovic, che ha stappato la partita complicata di Cremona, nell'azione che ha portato al calcio d'angolo da cui è scaturita ... milannews.it

Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook

Serie A MS | Cremonese 0-2 Milan 90' Pavlovic 90+4' Leao x.com