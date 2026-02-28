Prime Video le uscite di marzo 2026 | Young Sherlock

Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per marzo 2026. Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon in arrivo per il mese di marzo 2026. La storia segue l’investigatore Cha Woo-seok (Wi Hajun), che riceve una misteriosa telefonata da un’informatrice che afferma di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode assicurativa. Prima di poter rivelare la verità, l’informatrice muore improvvisamente. Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) è un ribelle e indisciplinato diciannovenne all'Università di Oxford. 🔗 Leggi su 2anews.it

Young Sherlock, rilasciate le prime immagini della nuova serie di Prime VideoSono arrivate le prime immagini di Young Sherlock, con protagonista Hero Fiennes Tiffin (diventato popolare grazie alla saga romantica di After) nei...

Sherlock Holmes è un giovane detective nelle prime foto della serie tv Young SherlockSarà disponibile il prossimo anno, in streaming su Prime Video, la nuova serie diretta e prodotta dal visionario Guy Ritchie Young Sherlock, che...

Top 10 NEW TV SERIES In March 2026!

