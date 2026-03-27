In vista della Pasqua, le strade tra Como e Chiasso mostrano i primi segni di congestione, con rallentamenti e aumento dei tempi di percorrenza. Le code si formano soprattutto nel nodo dei camion, mentre il traffico lungo la tratta si fa più intenso rispetto a giorni normali. La situazione suggerisce un incremento di veicoli in transito verso la Svizzera.

Già rallentamenti verso il Gottardo: nei prossimi giorni attesi disagi crescenti, con un possibile effetto “tappo” dopo Pasquetta I primi segnali si vedono già: rallentamenti, traffico più intenso del solito e tempi di percorrenza in aumento verso la Svizzera. Nulla di eccezionale per ora, ma quanto basta per confermare che l’esodo pasquale è iniziato in anticipo e che nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare, soprattutto lungo l’asse Como–Chiasso. I disagi iniziano già a manifestarsi lungo le direttrici verso la Svizzera, con rallentamenti che tendono a formarsi soprattutto nelle ore di punta. Una situazione ancora gestibile, ma che rappresenta il primo segnale di una pressione in crescita sulla rete autostradale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Prime code in Svizzera e Pasqua alle porte: rischio traffico tra Como e Chiasso, attenzione al nodo dei camion

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