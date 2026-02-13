A9 | Notte di disagi tra Como e Chiasso per controlli in galleria traffico deviato sulla viabilità ordinaria

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, la galleria tra Como e Chiasso ha causato disagi sulla A9, con controlli approfonditi che hanno portato alla chiusura temporanea del tratto e allo deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria, creando code e rallentamenti sulla strada statale.

Notte di Disagi sulla A9: Lavori in Galleria Tra Como e Chiasso Interrompono il Traffico. Una chiusura notturna è prevista sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio. L’interruzione, dalle 22:00 alle 5:00, è necessaria per eseguire ispezioni e manutenzione all’interno delle gallerie, con ripercussioni sul traffico e deviazioni obbligatorie per gli automobilisti. L’intervento mira a garantire la sicurezza dell’infrastruttura, un nodo cruciale per il collegamento tra Italia e Svizzera. Un’Arteria Vitale al Centro della Manutenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su notte disagi

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, l'autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso sarà chiusa al traffico verso la Svizzera.

L’autostrada A9 tra Como e Chiasso sarà soggetta a chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie, nei giorni 7 e 8 gennaio, dalle 22:00 alle 5:00.

Ultime notizie su notte disagi

Argomenti discussi: A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne per trasporti eccezionali; A9 Lainate-Como-Chiasso, notte di chiusure per trasporti eccezionali; Treno Saronno-Como studentessa rapinata.

A9 Lainate-Como-Chiasso, notte di chiusure per trasporti eccezionaliTra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio alcuni tratti dell’autostrada saranno interdetti: indicazioni per percorsi alternativi e aggiornamenti sulla viabilità ... laprovinciadivarese.it

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne per trasporti eccezionaliNotte di disagi in arrivo per chi dovrà percorrere l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 10 febbraio alle 5 del mattino di ... varesenews.it

Danni e disagi per il vento, nella notte si apre il portone del Palazzo della Zecca e una passante fa da guardia - facebook.com facebook

Acqua alta a Muggia nella notte: paratie attivate da Comune e Protezione civile evitano disagi al centro storico. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inprimopiano x.com