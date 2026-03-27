Giovedì 2 aprile, tra le 17 e le 18, la libreria Spazio Y di Cascina organizza un evento di lettura rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni. L'iniziativa fa parte della serie intitolata 'Primavera in libreria' e prevede la partecipazione dei più piccoli per un momento dedicato alla lettura. L'evento si svolge presso il negozio, senza necessità di prenotazione.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Giovedì 2 aprile dalle 17 alle 18 la libreria Spazio Y di Cascina ospita un incontro di lettura per bambini dai 3 ai 5 anni. La lettura proposta è quella di ‘Ollie e il coniglietto magico’ di Nicola Killen, un'avventura dolce e piena di stupore tra vento, foglie e incontri speciali. L'appuntamento è gratuito ma aperto a massimo 10 bambini (con un solo accompagnatore a bambino). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Primavera in libreria' per i bambini a Cascina

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