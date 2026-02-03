' La grammatica della fantasia' spettacolo per bambini a Cascina

Domenica alle 17:30, Cascina apre le porte a uno spettacolo per bambini che mescola musica, parole e fantasia. La rassegna Domenica a Teatro porta sul palco de La Città del Teatro “La grammatica della fantasia”, uno spettacolo ispirato a Munari e Rodari. La rappresentazione, pensata per bambini dai 5 anni e per le famiglie, sarà proposta dalla compagnia La Piccionaia CPT. Un’occasione per far vivere ai più piccoli un pomeriggio di divertimento e scoperta.

Uno spettacolo ispirato a Munari e Rodari, in italiano e LISDomenica 8 febbraio alle ore 17:30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro di Cascina ospita La grammatica della fantasia, spettacolo de La Piccionaia CPT, pensato per bambini dai 5 anni e per un pubblico di famiglie.

